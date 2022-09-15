Германия конфискует три завода «Роснефти»

Власти Германии приняли решение забрать под контроль все активы российской госкомпании «Роснефть». Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), чья загрузка упала из-за снижения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Активы российской компании взяты в доверительное управление в соответствии с законом об энергетической безопасности. Под управление федеральных властей перешли Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые в свою очередь имеют доли в трех НПЗ: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю этих заводов приходится около 12% всех перерабатывающих нефть в Германии мощностей, а сама «Роснефть» до недавнего времени занимала лидирующие позиции на немецком рынке.

Немецкие власти отмечают, что в связи с западными санкциями другие экономические акторы (страховые и IT-компании, банки и др.) не могут продолжать работу с подразделениями «Роснефти».

До войны «Роснефть» занимала третье место на рынке нефтепереработки Германии, перерабатывая 12,8 млн тонн нефти в год. В феврале 2022 года «Роснефть» должна была увеличить свои активы в Германии, выкупив долю в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте у Shell и довести уровень владения НПЗ до 91,67. На НПЗ в Шведте приходилась основная доля перерабатывающих мощностей «Роснефти» в стране, ежегодно завод перерабатывал 11,6 млн тонн нефтепродуктов.

Немецкие власти ранее приняли аналогичные меры и в отношении активов «Газпрома» в стране.