Си Цзиньпин против «цветных революций»
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде призвал сделать все возможное, чтобы не допустить «цветных революций» в странах организации.
«Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», - сказал китайский лидер.
Саммит ШОС проходит в Самарканде 15-16 сентября.