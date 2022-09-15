Высокопоставленный чешский дипломат оказался российским шпионом

Высокопоставленный сотрудник МИД Чехии, много лет работавший в министерстве, сотрудничал со Службой внешней разведки России (СВР) и предоставлял ей секретные данные, сообщает чешское издание Deník N.

Информацию подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Сотрудника МИД Чехии разоблачила чешская Служба безопасности и информации, недавно его уволили из министерства. Сообщается, что речь идет о дипломате, который сумел пройти проверку на высшую степень секретности. Он состоял в МИД 1990-х годов и, помимо центрального аппарата ведомства, трудился в нескольких посольствах за рубежом, в том числе в одной из африканских стран. Анонимный источник сообщил изданию, что российская разведка якобы использовала слабость завербованного чешского дипломата к деньгам и женщинам.

Сотрудники СБИ обнаружили тайную связь дипломата с российской спецслужбой несколько лет назад – все это время они следили за ним. В первой половине 2022 года о ситуации проинформировали главу МИД Яна Липавского и премьер-министра Петра Фиалу.

В материале издания говорится, что разоблаченный шпион может уйти от ответственности, поскольку речь в данном случае идет о сугубо секретной информации, которую никак нельзя использовать в суде.