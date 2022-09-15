Несмотря на успехи украинских сил в войне против России, администрация президента США Джо Байдена ожидает месяцы напряженных боев – с победами и поражениями для каждой стороны, говорится в материале The Washington Post.

Официальные лица США заявили, что украинские войска показали результаты в наступательных операциях лучше, чем ожидали в Америке. Но также чиновники отмечают, что Россия сохранила военную мощь. "У них есть техника, вооружение и боеприпасы, размещенные на оккупированных территориях, не говоря уже о том, что у них есть в России. И поэтому это далеко не конец, несмотря на импульс", – сказал чиновник Госдепартамента на условиях анонимности.

Американские чиновники ожидают, что ожесточенные бои будут продолжаться до конца осени. Это связано с тем, что обе стороны попытаются занять наилучшие возможные позиции до того, как наступит зима.