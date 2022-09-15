Армия Украины наступает в Херсонской области

Вооруженные силы Украины выбивают россиян из всех рубежей на юге страны (Херсонская область), сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"На самом деле мы ведем достаточно тяжелые бои, достаточно существенные вражеские силы нам противодействуют. Враг продолжает использовать контрбатарейную борьбу, поскольку нет сил и мотивации отправляться в открытое противостояние", - цитируют украинские СМИ Гуменюк.

Представитель ВСУ в очередной раз призвала не распространять преждевременно информацию об освобождении территорий и обстрелах тех или иных объектов.

По словам Гуменюк, на юге россияне растеряны из-за поражения пунктов управления, офицерского состава и невозможности подвоза оружия и боеприпасов, есть проблемы россиян с логистикой и командованием.