Джейхун Османлы для «Modern Diplomacy»: Что стоит за новыми боестолкновениями на границе между Арменией и Азербайджаном?

По сообщению Министерства обороны Азербайджанской Республики, в ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

13 сентября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава Вооруженных сил в связи с провокациями, учиненными Арменией на армяно-азербайджанской границе. На совещании были представлены соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены. В ходе встречи также было подчеркнуто, что ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

По данным Министерства обороны Азербайджанской Республики, в ходе пресечения крупномасштабной провокации 71 военнослужащий Вооруженных Сил, в том числе военнослужащие Азербайджанской Армии и военнослужащие Государственной пограничной службы, стали шехидами. Официальная Армения также заявила, что 105 армянских военнослужащих погибли. Однако независимые СМИ Армении утверждают, что их потери составляют около 200 военнослужащих.

Прежде чем озвучить различные предположения относительно причин армянской провокации, следует отметить, что, выполняя обязательства по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному между Азербайджаном, Арменией и Россией в результате 44-дневной войны в 2020 году, азербайджанская сторона выразила заинтересованность в установлении постоянного мира между двумя государствами Южного Кавказа путем демаркации и делимитации официально признанных границ между Азербайджаном и Арменией, а затем – подписания мирного договора. Поэтому следует добавить, что основной целью Азербайджана в принятии ответных мер на недавнюю провокацию Армении является обеспечение безопасности не только Армии Азербайджана, но и гражданских лиц, которые участвуют в восстановительно-строительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Таким образом, возникает вопрос: какова основная цель армянской стороны, регулярно обстреливающей позиции Армии Азербайджана и совершающей широкомасштабные провокации на армяно-азербайджанской государственной границе? Очевидно, что после Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения как на уровне политического, так и военного руководства пыталась нагнетать обстановку либо на освобожденных территориях Азербайджана, либо на границе между двумя государствами с помощью военных провокаций на фоне ускорения переговоров по достижению согласия относительно заключения мирного договора. Так, очевидно, что последняя крупномасштабная провокация Армении намеренно спланирована с целью саботировать результат недавней встречи сторон в Брюсселе и торпедировать подписание мирного договора, текст которого должен быть подготовлен министерствами иностранных дел обоих государств для окончательного подписания к концу текущего месяца.

Кроме того, после встречи в Брюсселе заметно активизировалась Россия, о чем свидетельствуют телефонный разговор президента Алиева и президента Путина, а также встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна во Владивостоке. Еще одна инициатива России — саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, который стартовал 15 сентября и, продлившись два дня, впервые за три года соберет в очном формате 15 мировых лидеров государств-членов ШОС, а также государств-наблюдателей и трех стран-партнеров по диалогу – Азербайджан, Турцию и Армению. Азербайджан и Армения имеют статус партнеров по диалогу в ШОС. Оба государства подтвердили намерение приехать на мероприятие в Узбекистан, на полях которого ожидается дальнейшее обсуждение мирного соглашения. Однако вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в предстоящем мероприятии, чем еще раз продемонстрировал деструктивную позицию и нежелание заключения мирного соглашения. Кроме этого, отказом от участия в инициированном Россией саммите и осуществлением широкомасштабной провокации против Азербайджана с целью сорвать процесс заключения мирного договора Армения фактически подставила Россию.

Так, неоднократно наблюдается тенденция политического руководства Армении по невыполнению обязательств по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, озвучивание различных заявлений за столом переговоров с международным участием и использование всевозможных способов в целях саботажа переговоров по заключению мирного договора, а также попытки затормозить процесс возрождения освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана.

Параллельно армянская сторона, придерживаясь своей традиционной тактики, начала спешно «обзванивать» мировые столицы, чтобы убедить мировое сообщество в том, что Азербайджан несет ответственность за вспышку недавнего насилия. Правительство Армении обратилось за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Согласно заявлению ОДКБ, президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана призвали к мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта на основе международного права и соглашений, достигнутых при посредничестве Москвы. Ереван, ранее неоднократно критиковавший ОДКБ за отсутствие поддержки, также обратился к США в надежде заручиться поддержкой американских политиков, находящихся на подкормке у армянской диаспоры.

Кроме этого, на фоне русско-украинской войны армянская сторона получает поддержку от Франции и, возможно, от Ирана, а не от России, своего исторического союзника, занятого другой повесткой, в связи с которой не может предоставить поддержку Еревану. Основой для такой аргументации являются недавние заявления политического руководства Ирана и Франции, демонстрирующие поддержку намерения Армении и Франции созвать заседание Совета Безопасности ООН для принятия мер против Азербайджана. В этой связи также можно утверждать, что Армения стремится выйти из трехстороннего формата и изменить текущую повестку дня. Все эти трения происходят в соответствии с меркантильными целями армянских бизнесменов, рвущихся в большую политику, жертвой которых в конечном итоге становится нуждающийся в мире армянский народ.

Следует также отметить, что Азербайджан фактически получил элементы давления на Армению: новые высоты, разрушенную технику и инфраструктуру, которые нужно будет восстанавливать, а также безвозвратные потери. Таким образом, не вызывает сомнений тот факт, что стратегия и тактика Армении ведут страну к новой катастрофе.

Как было отмечено выше, основная цель Азербайджана заключается в скорейшем заключении мирного договора с Арменией, но это намерение всегда встречает сопротивление в лице армянских провокаций. В этой связи единственным логичным способом для политического руководства Азербайджана является принятие ответных мер против армянских провокаций и силовое воздействие на Армению в целях принуждения ее к миру. Следует также подчеркнуть, что если Армения не выполнит свои обязательства по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, в частности, касательно открытия Зангезурского коридора, она тем самым не оставит Азербайджану никакой другой альтернативы, кроме закрытия Лачинского коридора для использования армянской стороной.

На момент подготовки данной статьи была достигнута договоренность о прекращении огня после боестолкновений на границе между Арменией и Азербайджаном.