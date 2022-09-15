Житель Агдашского района, участник Второй Карабахской войны Самит Гулиев, в четверг, 15 сентября, опубликовавший в социальных сетях фотографию, на которой он сидит в инвалидной коляске перед одним из бакинских маркетов, заявил, что ему не была предоставлена инвалидность.

Стало известно, что С.Гулиев до сих пор не подал никаких заявлений на получение инвалидности. В военно-врачебной комиссии также нет свидетельств о том, что Самит Гулиев был ранен на войне. По его собственному признанию, он может двигаться совершенно свободно.

Однако представители Минтруда связались с ним, и сегодня он был приглашен на обследование для оценки состояния здоровья. В ведомстве сообщили, что будет проведено совместное обследование с врачебной комиссией Министерства здравоохранения.