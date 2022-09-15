В захваченном Россией Бердянске убиты «заместитель мэра»-коллаборант и его жена

В Бердянске (город в Запорожской области Украины, с февраля 2022 года захвачен российской армией) убиты «заместитель» назначенного российскими военными «главы» города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко. Она возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

«У своего гаража был убит заместитель главы военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», - сообщил глава пророссийской администрации региона Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.