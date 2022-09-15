Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили бои на границе
Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в Самарканде.
Кыргызские СМИ сообщают, что президенты обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы, договорились поручить соответствующим структурам прекратить огонь и отвести силы от линии соприкосновения.
Отмечается, что будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. Достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.