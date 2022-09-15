Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора будет полезно для всего региона

«Урегулирование карабахского конфликта заложило основу для новых транспортных и коммуникационных проектов». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Глава государства подчеркнул, что после открытия Зангезурского коридора транспортные возможности еще больше расширятся, и это будет полезно для региона, для всех стран, расположенных на данном маршруте.