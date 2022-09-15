Задержанный в Азербайджане гангстер также готовился убить Салмана Хана криминальные истории
Индийский гангстер Сачин Бишной, сбежавший в Азербайджан с поддельным паспортом после убийства известного индийского певца, актера и политика Мус Вала и арестованный несколько дней назад, намеревался совершить еще одно убийство.
По данным индийской полиции, преступная группировка готовилась к убийству известного болливудского актера Салмана Хана и организовала за ним слежку.
Гаурав Ядав, начальник полиции Пенджаба, заявил журналистам на брифинге, что Капила Пандит, один из обвиняемых в убийстве Мус Валы, рассказал в ходе допроса о заговоре против Салмана Хана. Он также сообщил, что по заданию Голди Брара, мафиози, проживающего в Канаде, банда Лоуренса Бишного (родственника Сачина Бишного – ред.) связалась с Салманом Ханом и угрожала ему.
Сачин Бишной, задержанный в Азербайджане, также был причастен к заговору против Салмана Хана.
Напомним, что певец Мус Вала был застрелен в Пенджабе 29 мая этого года. Что же касается Салмана Хана, то он стал получать угрозы спустя несколько дней после расстрела Мус Вала.
Начальник полиции сообщил, что гангстер, признавшийся в подготовке покушения на Салмана Хана, провел детальную разведку и несколько дней следил за ним перед домом актера.
«Мы проверим эту версию в ходе расследования», - сказал Ядав.
Капила Пандит был освобожден из тюрьмы на несколько дней, чтобы присутствовать на похоронах своей матери, и воспользовался этой возможностью для побега. В данный момент его разыскивают за убийство нескольких человек.
Начальник полиции также сообщил, что документы на экстрадицию Сачина Бишного уже отправлены и в ближайшее время ожидается экстрадиция бандита из Азербайджана.