Индийский гангстер Сачин Бишной, сбежавший в Азербайджан с поддельным паспортом после убийства известного индийского певца, актера и политика Мус Вала и арестованный несколько дней назад, намеревался совершить еще одно убийство.

По данным индийской полиции, преступная группировка готовилась к убийству известного болливудского актера Салмана Хана и организовала за ним слежку.

Гаурав Ядав, начальник полиции Пенджаба, заявил журналистам на брифинге, что Капила Пандит, один из обвиняемых в убийстве Мус Валы, рассказал в ходе допроса о заговоре против Салмана Хана. Он также сообщил, что по заданию Голди Брара, мафиози, проживающего в Канаде, банда Лоуренса Бишного (родственника Сачина Бишного – ред.) связалась с Салманом Ханом и угрожала ему.