Пелоси подтвердила свой визит в Ереван

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщение о грядущем визите в Армению, отметив, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки.

Ранее СМИ сообщали, что в Ереване Пелоси проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и другими официальными представителями правительства, а в поездке спикера будет сопровождать конгрессвумен с армянскими корнями Джеки Шпейер.