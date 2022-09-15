Пелоси подтвердила свой визит в Ереван
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подтвердила сообщение о грядущем визите в Армению, отметив, что ей было неизвестно об обнародовании планов ее поездки.
Ранее СМИ сообщали, что в Ереване Пелоси проведет встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и другими официальными представителями правительства, а в поездке спикера будет сопровождать конгрессвумен с армянскими корнями Джеки Шпейер.
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