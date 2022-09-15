«Российские войска снова ударили по критической инфраструктуре Кривого Рога. Под обстрелом в очередной раз оказались гидротехнические сооружения, есть значительные разрушения». Об этом в телеграм написал глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко.

По его словам, спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия ударов и делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу.

Напомним, что Кривой Рог – родной город президента Украины Владимира Зеленского.