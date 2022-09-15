Российские гвардейцы отказываются воевать с Украиной

Родственники троих военнослужащих, призванных весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, сообщили, что солдат готовятся перебросить на границу с Украиной в Белгородскую область «для защиты государственной границы», а командование части давит на них, требуя от срочников подписать контракты, сообщает «Русская служба BBC».

Мать одного из военнослужащих сообщила, что командование полка («майор Никитин и лейтенант Вялых») сообщило срочникам, что в ближайшие дни их отправят в город Валуйки, расположенный в 30 километрах от российско-украинской границы.

В начале войны, говорят родственники солдат, в этом полку погибли несколько срочников, поэтому их вернули на российскую территорию, но не в место постоянной дислокации в Наро-Фоминске, а в Валуйки. Сейчас, по словам сестры одного из военных, срочников хотят отправить в Белгородскую область, чтобы заменить тех, у кого заканчивается срок службы.

Родственники военнослужащих также заявили, что на солдат оказывают давление, чтобы они скорее поступили на службу по контракту. Тогда их смогут отправить в зону боевых действий.

«Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку», — рассказала BBC одна из матерей.