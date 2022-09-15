Эксперт Минздрава: «Не загружайте детей!»

«Загрузка детей уроками и дополнительными уроками часто может привести к тому, что они заболеют и впадут в депрессию. В результате у ребенка может развиться синдром как умственного, так и физического истощения. Неправильно нагружать детей в I и II классах начальной школы дополнительными занятиями».

Как сообщает haqqin.az, об этом заявила заведующая сектором охраны здоровья женщин, матерей, детей и подростков Министерства здравоохранения Айнура Зейналова в ходе прямого эфира на странице Минздрава в Instagram.

Эксперт подчеркнула - лучше, если часто болеющие и психологически неподготовленные дети будут ходить в школу с 7 лет:

«Иногда родители думают, что если ребенок умеет считать, запоминать стихи, он готов идти в школу. Однако это не означает, что ребенок готов к школе. Неправильно забирать ребенка из игры и своего собственного мира и приводить в школу. Это может негативно сказаться на психологии ребенка в будущем. Мое субъективное мнение: ребенок должен идти в школу после 7 лет».