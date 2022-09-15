Эксперт Минздрава: «Не загружайте детей!»
«Загрузка детей уроками и дополнительными уроками часто может привести к тому, что они заболеют и впадут в депрессию. В результате у ребенка может развиться синдром как умственного, так и физического истощения. Неправильно нагружать детей в I и II классах начальной школы дополнительными занятиями».
Как сообщает haqqin.az, об этом заявила заведующая сектором охраны здоровья женщин, матерей, детей и подростков Министерства здравоохранения Айнура Зейналова в ходе прямого эфира на странице Минздрава в Instagram.
Эксперт подчеркнула - лучше, если часто болеющие и психологически неподготовленные дети будут ходить в школу с 7 лет:
«Иногда родители думают, что если ребенок умеет считать, запоминать стихи, он готов идти в школу. Однако это не означает, что ребенок готов к школе. Неправильно забирать ребенка из игры и своего собственного мира и приводить в школу. Это может негативно сказаться на психологии ребенка в будущем. Мое субъективное мнение: ребенок должен идти в школу после 7 лет».
По словам врача, в этом возрасте детям можно заниматься спортом, в частности, плаванием. В то же время рекомендуется не записываться в этом возрасте на языковые курсы и в кружки.
Зейналова добавила, что детей нужно кормить 4 раза в день: «Иногда родители советуют друг другу давать ребенку витамины. Однако это может принести детям больше вреда, чем пользы. Во-первых, необходимо определить, каких витаминов не хватает. С другой стороны, состав витаминов тоже химический, непонятно, как это повлияет на ребенка.
Предпочтение следует отдавать фруктам и овощам».