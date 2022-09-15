Минобороны опровергает: Азербайджанские подразделения не попадали в окружение!
Министерство обороны Азербайджана опровергло слова начальника Генштаба Армении о том, что якобы некоторые подразделения азербайджанской армии попали в окружение.
«Это абсолютная ложь и дезинформация. Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку. Стратегическая инициатива и превосходство принадлежат Азербайджану. Вместо того, чтобы распространять дезинформацию, призываю армянскую сторону укрепить достигнутое соглашение о прекращении огня», - говорится в сообщении.