Делегация «Роскосмоса» не получила визы для участия в конгрессе в Париже

Делегация «Роскосмоса» не примет участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже, так как большинству представителей отказано в визах, говорится в заявлении корпорации, опубликованном в российских СМИ.

«Большинству участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки», - сказали в «Роскосмосе».

О том, кому именно было отказано в визах, не уточняется.

Международный астронавтический конгресс состоится в Париже 18-22 сентября. Ежегодно на нем собираются ученые и специалисты в области астронавтики. В работе IAC принимают участие главы и старшие руководители космических агентств мира.

Ранее Евросоюз ввел санкции, которые включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий для космической промышленности, оказание технической помощи и других услуг, касающихся этой продукции.