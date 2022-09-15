Ильхам Алиев: У Азербайджана самый большой грузовой флот на Каспии

"Азербайджан имеет самый большой гражданский грузовой флот в Каспийском море - 52 судна". Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на саммите стран-членов ШОС в Самарканде.

Глава государства отметил, что Бакинский судостроительный завод способен производить все виды судов:

"За последние 20 лет в Азербайджане построено или капитально отремонтировано 19 тысяч километров автомобильных дорог, 1400 километров железных дорог. Сегодня Азербайджан строит тысячи километров автомобильных дорог и сотни километров железных дорог на освобожденных территориях после победы во Второй Карабахской войне 2020 года.

Азербайджан имеет один из самых больших гражданских воздушных грузовых флотов в нашем регионе - 18 самолетов. К концу 2024 года общее количество международных аэропортов в стране увеличится с нынешних 7 до 9".