Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обеспокоен подходом США к отношениям с членами ОДКБ и считает это «предметом серьезного разговора».

Отвечая на вопрос об «американских биолабораториях в странах бывшего СССР», Рябков, в частности, выразил серьезную обеспокоенность взаимодействием представителей Соединенных Штатов с союзниками России по ОДКБ, назвав его «поводом для серьезных разговоров».

«Мы нашим союзникам доверяем, мы знаем об их ответственном подходе к тому, как им строить свои отношения с США, - отметил заместитель главы МИД России. - Но мы также знаем, что США в своих подходах к работе с союзниками России по ОДКБ руководствуются интересами, прямо противоположными нашим и, соответственно, здесь возникает поле для углубленных обсуждений. Мы этим и занимаемся, в том числе, имея и расширяя базу в форме соответствующих меморандумов о взаимопонимании и других документов».