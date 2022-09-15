Россия обеспокоена отношениями США с членами ОДКБ третья мировая
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обеспокоен подходом США к отношениям с членами ОДКБ и считает это «предметом серьезного разговора».
Отвечая на вопрос об «американских биолабораториях в странах бывшего СССР», Рябков, в частности, выразил серьезную обеспокоенность взаимодействием представителей Соединенных Штатов с союзниками России по ОДКБ, назвав его «поводом для серьезных разговоров».
«Мы нашим союзникам доверяем, мы знаем об их ответственном подходе к тому, как им строить свои отношения с США, - отметил заместитель главы МИД России. - Но мы также знаем, что США в своих подходах к работе с союзниками России по ОДКБ руководствуются интересами, прямо противоположными нашим и, соответственно, здесь возникает поле для углубленных обсуждений. Мы этим и занимаемся, в том числе, имея и расширяя базу в форме соответствующих меморандумов о взаимопонимании и других документов».
Следует напомнить, что время от времени высокопоставленные российские чиновники поднимают вопрос о «биолабораториях США в ряде бывших советских республиках», намекая на то, что в них якобы проводятся какие-то тайные исследования, направленные на «изменение генов русских».
В этой связи российские официальные лица неоднократно упоминали и Азербайджан, как одно из государств, на территории которого расположены секретные биолаборатории США. И продолжают упоминать, хотя официальный Баку всякий раз опровергал эти утверждения.
С другой стороны, некоторые из союзников России по ОДКБ также имеют военное партнерство с США, что, естественно, Москву не устраивает. Например, на недавней встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что совместные военные учения республик Центральной Азии с США представляют реальную военную угрозу. По словам Патрушева, в ходе этих учений США выявляют цели для систем высокоточного оружия, чтобы поражать их в будущем.
Тогда же Патрушев упомянул о совместных военных учениях, проводимых в Таджикистане с США, и призвал союзников России по ОДКБ не принимать в них участие.