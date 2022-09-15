В Милли Меджлисе предложили создать буферную зону между Азербайджаном и Арменией

Предлагается создать зону безопасности на границе Азербайджана с Арменией. C таким предложением на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией выступил председатель Комитета Зияфет Аскеров.

По его словам, люди, которые будут переселены на эти территории, должны жить комфортно:

“Мы предлагаем, чтобы на границе с Арменией была создана безопасная зона, и наши вынужденные переселенцы, которые будут туда переселены, чувствовали себя комфортно”.

З.Аскеров отметил, что Армения всегда прибегает к провокациям: “Пашинян в Брюсселе говорит одно, а по возвращении в свою страну действует по-другому”.