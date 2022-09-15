Генпрокуратура о скандале вокруг брата шехида Сабухи Ахмедова

В то же время изучается информация, озвученная братом шехида в его втором видео.

Органы прокуратуры расследуют информацию, озвученную братом шехида Сабухи Ахмедова Сананом Ахмедовым. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре заявили, что общественность будет проинформирована об итогах расследования, а также призвали журналистов и пользователей соцсетей воздержаться от распространения неуточненной информации.

Напомним, что накануне брат погибшего в результате пресечения провокации Армении на границе Сабухи Ахмедова Санан Ахмедов заявил, что его брат дал взятку в размере 6 тысяч манатов, чтобы попасть в подразделение «Коммандо».

На следующий день появилось видеообращение Санана Ахмедова, где он заявил, что эти деньги не имеют отношения к взятке и были потрачены на внутрисемейные нужды.