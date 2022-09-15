Адвокат Эльчин Садыгов остался в тюрьме и объявил голодовку
В Бакинском Апелляционном суде рассмотрели жалобу арестованного адвоката Эльчина Садыгова.
Как сообщает Qafqazinfo, на заседании суда выступили адвокаты Эльчина Садыгова, которые потребовали изменить ему меру пресечения.
Как заявила журналистам адвокат Ирада Джавадова, в ходе заседания Эльчин Садыгов заявил, что объявил голодовку.
Следующее заседание суда состоится 17 сентября.
Как сообщал haqqin.az, в отношении руководителя интернет-телеканала Xural TV, журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3 УК Азербайджана. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.