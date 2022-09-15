В России хотят арестовывать за «неправильные» карты

В Госдуму внесли два законопроекта, которые вводят наказание и приравнивают к экстремизму распространение и демонстрацию карт и изображений, «оспаривающих территориальную целостность России», пишут российские СМИ.

Первая инициатива вносит изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно поправкам, к экстремистским материалам отнесут карты, документы и изображения, предназначенные для распространения и публичной демонстрации, а также «оспаривающие территориальную целостность России».

Другой законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт будет грозить штраф или арест до 15 суток. Как уточнили в комитете, штраф для юридических лиц может достигать миллиона рублей.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию… Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов должно пресекаться», - заявил автор инициативы, депутат Василий Пискарев.