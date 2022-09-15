Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении боевых действий
«Таджикистан вновь открыл огонь по позициям киргизских пограничников». Об этом сообщила в пятницу пресс-служба погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
В ведомстве отметили, что, нарушив достигнутые договоренности, таджикская сторона вновь открыла огонь по позициям киргизских пограничников в населенных пунктах Кулунду и Жаны-Жер Лейлекского района.
«В Баткенском районе зафиксировано применение таджикской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО)», - говорится в сообщении.
Напомним, что конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября, когда произошли перестрелки между военнослужащими двух стран.