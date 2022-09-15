Компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей сетью заправочных станций в Азербайджане, продолжает увеличивать количество заправочных станций в соответствии с выбранным стратегическим планом развития.

Так, компания ввела в эксплуатацию новую АЗС в Апшеронском районе, поселок Сарай, учитывая растущий спрос. В открытии автозаправочной станции приняли участие генеральный директор «Азпетрол» Джейхун Мамедов, сотрудники компании и представители Исполнительной власти Апшеронского района.

Церемония открытия началась минутой молчания в память о военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении провокации вооруженных сил Армении.

Расположение введенной в эксплуатацию АЗС на международной трассе соответствует политике компании - сделать предоставляемые услуги более удобными и доступными для водителей. Здесь установлено 9 постов, 5 помп, реализуется топливо АИ-92, дизель и Премиум, доступны также услуги автомойки и кафе для водителей. На территории АЗС создано 29 рабочих мест.

Таким образом, количество АЗС, работающих под брендом «Азпетрол», было увеличено до 95.

Напомним, что первая АЗС компании - «Спартак» - была открыта 15 июля 1997 года в Насиминском районе Баку.

Компания владеет сетью из 94 АЗС, 2 станциями по заправке сжиженным газом (пропан-бутан), 1 CNG-терминалом для общественного транспорта, 3 нефтебазами для хранения топлива, автобазой для бензовозов, 100 автомобилями для бесперебойной доставки топлива на АЗС, автостоянкой.

На действующих АЗС расположены 4 поста для заправки CNG, 3 поста для заправки сжиженным газом и 17 пунктов для зарядки электромобилей, 8 мотелей, а также объекты общественного питания (кафе, автомойки, рынок) для оказания различных услуг.