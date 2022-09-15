Американский генерал назвал российскую армию «бумажным тигром»

«У ВС РФ во всем просматриваются слабые места, и украинцы этим воспользовались. Это действительно «бумажный тигр». Не хочу говорить это, возможно, я кого-то обижу, но Россия оказалась Бельгией с ядерным оружием. Я не уверен, что Соединенные Штаты определились с тем, что они хотят, чтобы Украина победила. Мы должны четко сказать: наша цель - помочь украинцам нанести поражение российской армии, которая находится в Украине, и это заставит их уйти», - сказал Келлог, которого цитируют украинские СМИ.

Келлог высказался с критикой в адрес правительства Байдена из-за того, как поставляется оружие.

«Мы даем по кусочкам… дайте же им все, что нужно для ведения боя. Не давайте по кусочкам, не экономьте артиллерию, не давайте частями время от времени», - призвал Келлог представителей стран Запада.

Он также высказал мнение, что главные бои будут проходить на юге Украины, в Херсонской области и Крыму.

«ВСУ освободили территории вокруг Харькова и Изюма. Если взглянуть на то, что они сделали, это впечатляет. Но, не преуменьшая заслуг украинцев, надо сказать, что линии снабжения русских были очень тонкими. По моему мнению, кульминационный бой должен состояться на юге, в районе Херсона, Николаева, - объяснил Келлог. - Если украинцы смогут освободить Херсон, они пойдут на Крым, отрежут линию снабжения с Крыма, и это станет стратегическим поражением российских сил».