Путин о войне в Украине: Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно быстрее

«Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, вашу озабоченность, которую вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

При этом российский президент отметил, что от переговоров отказывается именно украинская сторона.

«Руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса», - подчеркнул он.