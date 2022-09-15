Глава Совбеза Армении разочаровался в ОДКБ

У Еревана больше нет надежды на ОДКБ. Об этом заявил Секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

"Тот факт, что ОДКБ еще не отреагировала должным образом, так, чтобы азербайджанские войска были полностью выведены с суверенной территории Армении, означает, что наши ожидания не оправдались, а оправдаться они могут только в этом случае.

Когда мы обращались в ОДКБ, мы рассчитывали на оказание военной и военно-политической помощи для защиты суверенитета Армении. Это было наше требование от ОДКБ, но оно до сих пор не выполнено. Естественно, эта часть не может нас удовлетворить", - сказал он.