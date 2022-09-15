Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде
Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – начали двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
На официальной встрече президенты, как ожидается, обсудят актуальные мировые и региональные проблемы, в том числе ситуацию в Украине, реализацию стамбульской зерновой сделки, а также координацию усилий по обеспечению мира и стабильности в Сирии и на Южном Кавказе.
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