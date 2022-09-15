Китай анонсировал санкции против США

Китай решил ввести санкции против глав двух американских производителей оборонной продукции — Raytheon Technologies и Boeing Defense. Это будет ответом Пекина на военную помощь США Тайваню.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается продать Тайбэю вооружения на $1,1 млрд. Как подчеркнули китайские власти, подобные действия грубо нарушают принцип неделимости страны.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин уточнил, что под санкции попадут гендиректор Raytheon Technologies Грегори Дж. Хейс, а также глава Boeing Defense Теодор Кольбер III. Как пояснил дипломат, ограничения вводятся «для защиты суверенитета и интересов безопасности Китая».

Нин назвал продажу оружия Тайваню вопиющим нарушением принципа «одного Китая», а также прошлых китайско-американских договоренностей.

2 сентября Госдепартамент США одобрил продажу крупной партии вооружения Тайваню на $1,1 млрд. По данным Reuters, Тайбэй получит от американцев, в том числе, 60 противокорабельных ракет Harpoon и 100 ракет класса «воздух-воздух». Основной производитель этих снарядов — Boeing Defense.