Премьер Индии Путину: Сейчас не время для войны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что сейчас не время для войны, поскольку нужно решать мировые проблемы с продовольствием, удобрениями и топливом. Его цитирует Reuters.

Путин встретился с Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. По данным агентства, премьер высказал Путину свое мнение в кулуарах. «Настоящая эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону», — сказал Моди, добавив, что демократия, дипломатия и диалог сохраняют мир.

Во время официальной встречи Путин заявил, что понимает опасения Моди по поводу войны в Украине. По его словам, Россия сделает все, чтобы конфликт прекратился как можно быстрее.