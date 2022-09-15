Халаф Халафов: Провокация Армении привела к тяжелым последствиям

Азербайджан выдвинул мирную повестку дня и предпринимает шаги для установления мира в регионе и нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, передает АПА.

Халаф Халафов с сожалением отметил, что в последнее время армянская сторона продолжала последовательно нарушать режим прекращения огня, чтобы остановить продвижение мирной повестки и помешать реализации трехсторонних договоренностей, и в результате 12 сентября совершила вооруженную провокацию на границе, которая привела к тяжелым последствиям.