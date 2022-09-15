Скандал вокруг брата шехида разгорается: новое заявление Генпрокуратуры

По поводу распространенного в социальных сетях видео, в котором Санан Ахмедов высказывается о том, что его брат Сабухи Ахмедов взял в банке ссуду с тем, чтобы дать взятку для смены места военной службы, а также другого видео, где он же впоследствии опровергает свои ранее высказанные слова, имеющие уголовный характер, органами прокуратуры проводится полное и всестороннее расследование. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана.

В заявлении говорится, что лиц, виновность которых будет установлена, привлекут к ответственности.

Генпрокуратура доводит до сведения представителей СМИ, а также пользователей социальных сетей недопустимость распространения не уточненной официальными источниками информации по проводимому расследованию, что влечет установленную законодательством ответственность. Общественность будет дополнительно проинформирована о результатах расследования, указали в ведомстве.

Накануне брат погибшего в результате пресечения провокации Армении на границе Сабухи Ахмедова, Санан Ахмедов, заявил, что его брат дал взятку в размере 6 тысяч манатов, чтобы попасть в подразделение «коммандос». На следующий день появилось видеообращение Санана Ахмедова, где он заявил, что эти деньги не имеют отношения к взятке и были потрачены на внутрисемейные нужды.