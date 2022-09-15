Скоординированными усилиями удалось остановить эскалацию на границе Азербайджана и Армении, но ситуация остается напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Самарканде.

Путин отметил, что уже обсуждал ситуацию на армяно-азербайджанской границе с Ильхамом Алиевым в течение дня на полях саммита ШОС в Самарканде. Он сказал, что накануне ночью разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном, добавив, что уже проинформировал Ильхама Алиева об этой беседе, передают российские СМИ.

Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что соблюдение режима тишины на границе Азербайджана и Армении показывает, что ни у Баку, ни у Еревана не было в планах полномасштабной эскалации.

"Хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение, эскалацию в зоне армяно-азербайджанской границы. Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации", - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев с сожалением заметил, что пограничные конфликты случаются. "К сожалению, они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон, но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло", - сказал президент Азербайджана, добавив: "По той информации, которую сейчас получаю с мест, как я уже сказал, около двух суток ситуация стабильная, сейчас главное - не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений и двигаться в этом направлении".

Алиев заявил, что приветствует усилия России, направленные на это, в том числе в рамках трехсторонней комиссии. "Еще раз хочу сказать, что Азербайджан привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией, Азербайджаном и Арменией после второй карабахской войны, и мы будем делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной", - сказал президент Азербайджана.