Согласно турецким источникам, договоренность о продаже ракет SOM Азербайджану была достигнута несколько лет назад, однако из-за запрета, наложенного Францией, сделка так и не была реализована. Даже несмотря на то, что истребители МиГ-29 азербайджанских ВВС были под них модифицированы, а макеты крылатой ракеты SOM-B1 еще в 2018 году демонстрировались на военном параде в Баку.

Разработку крылатых ракет SOM начал турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности (TÜBİTAK SAGE), а позднее их серийный выпуск наладила компания Roketsan.

600-килограммовые крылатые ракеты SOM класса «воздух-земля» дальностью полета не менее 250 километров и с 230-килограммовой боеголовкой оснащаются реактивным двигателем TR40 производства французской компании «Safran» и предназначены для уничтожения системы ПВО и военной инфраструктуры противника.

Однако, как стало известно, турецкая компания Kale Arge уже разработала для использования в ракетах SOM реактивные двигатели KTJ-3200 и вскоре начнет их поставку компании Roketsan.

Таким образом, «французский шлагбаум» в сделке между Анкарой и Баку снимается и уже в конце нынешнего года на вооружение ВВС Азербайджана поступят крылатые ракеты «воздух-земля». Согласно информации, Азербайджан разместил более 400 официальных заказов на ракеты SOM.

Реактивные двигатели KTJ-3200 в значительной степени производятся за счет военно-технического потенциала Турции и будут использоваться также в производстве турецких противокорабельных ракет ATMACA.