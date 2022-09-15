Франция запретила продажу Азербайджану крылатых ракет SOM но Турция нашла выход

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Поскольку двигатель турецких крылатых ракет производится во Франции, Париж запретил Анкаре продавать их Азербайджану.

Согласно турецким источникам, договоренность о продаже ракет SOM Азербайджану была достигнута несколько лет назад, однако из-за запрета, наложенного Францией, сделка так и не была реализована. Даже несмотря на то, что истребители МиГ-29 азербайджанских ВВС были под них модифицированы, а макеты крылатой ракеты SOM-B1 еще в 2018 году демонстрировались на военном параде в Баку.

Разработку крылатых ракет SOM начал турецкий научно-исследовательский институт оборонной промышленности (TÜBİTAK SAGE), а позднее их серийный выпуск наладила компания Roketsan.

600-килограммовые крылатые ракеты SOM класса «воздух-земля» дальностью полета не менее 250 километров и с 230-килограммовой боеголовкой оснащаются реактивным двигателем TR40 производства французской компании «Safran» и предназначены для уничтожения системы ПВО и военной инфраструктуры противника. 

Однако, как стало известно, турецкая компания Kale Arge уже разработала для использования в ракетах SOM реактивные двигатели KTJ-3200 и вскоре начнет их поставку компании Roketsan. 

Таким образом, «французский шлагбаум» в сделке между Анкарой и Баку снимается и уже в конце нынешнего года на вооружение ВВС Азербайджана поступят крылатые ракеты «воздух-земля». Согласно информации, Азербайджан разместил более 400 официальных заказов на ракеты SOM.

Реактивные двигатели KTJ-3200 в значительной степени производятся за счет военно-технического потенциала Турции и будут использоваться также в производстве турецких противокорабельных ракет ATMACA.