Минобороны Азербайджана опровергает...

Некоторые фото- и видеоматериалы, распространенные в социальных сетях, не имеют ничего общего с Министерством обороны Азербайджана. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

"Министерство обороны - госструктура, которая выполняет соответствующие обязанности в связи с поставленными боевыми задачами по защите территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Заявляем, что Министерство обороны всегда с особой чуткостью относится к шехидам и членам их семей. Считаем, что проведение неподобающих дискуссий в социальных сетях в связи с шехидами неприемлемо и подрывает имидж нашей победоносной армии", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне брат шехида Сабухи Ахмедова - Санан Ахмедов заявил, что его брат дал взятку в размере 6 тысяч манатов, чтобы попасть в подразделение «коммандос». Как сообщили в Минобороны, была организована встреча с Сананом Ахмедовым. Было отмечено, что по поручению министра обороны ведется расследование по этому вопросу. Позже Санан Ахмедов сделал новое заявление, где он отмечает, что эти деньги не имеют отношения к взятке и были потрачены на внутрисемейные нужды.