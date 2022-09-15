Путин: России удалось локализовать конфликт между Азербайджаном и Арменией

Локализовать вспыхнувший между Азербайджаном и Арменией конфликт удалось во многом при содействии и под влиянием России, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

"В том числе и прежде всего под влиянием России этот конфликт удалось локализовать. Надеюсь, так будет и дальше", - приводят слова Путина российские СМИ.

Путин заявил, что РФ сожалеет о жертвах конфликта между Арменией и Азербайджаном.