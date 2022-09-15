Азербайджанские дзюдоисты – чемпионы Европы! ФОТО
В столице Чехии Праге проходит молодежный чемпионат Европы по дзюдо.
Сегодня, во второй день соревнований, Азербайджан завоевал сразу две золотые медали. В весовой категории до 73 кг Вусал Галандарзаде поочередно одолел соперников из Исландии, Грузии, Италии и Венгрии, а в финале взял верх над еще одним итальянцем Луиджи Чентраккио и завоевал золотую медаль.
Чемпионом Европы стал и Эльджан Гаджиев (81 кг). Причем, он также одолел в решающей схватке дзюдоиста из Италии - Брайта Мадаллони Носу. На это азербайджанскому дзюдоисту понадобились 1 минута и 25 секунд.
На пути к финалу Эльджан взял верх над соперниками из Черногории, Грузии, Сербии и Чехии.
Стоит сказать, что в первый день чемпионата Европы Азербайджан взял серебро в весовой категории до 60 кг. Медаль в активе Турана Байрамова.
Всего Азербайджан на Евро представляют 9 дзюдоистов и 4 дзюдоистки. В Праге выступают спортсмены 39 стран. Соревнования завершатся в воскресенье.