Сегодня, во второй день соревнований, Азербайджан завоевал сразу две золотые медали. В весовой категории до 73 кг Вусал Галандарзаде поочередно одолел соперников из Исландии, Грузии, Италии и Венгрии, а в финале взял верх над еще одним итальянцем Луиджи Чентраккио и завоевал золотую медаль.

Чемпионом Европы стал и Эльджан Гаджиев (81 кг). Причем, он также одолел в решающей схватке дзюдоиста из Италии - Брайта Мадаллони Носу. На это азербайджанскому дзюдоисту понадобились 1 минута и 25 секунд.

На пути к финалу Эльджан взял верх над соперниками из Черногории, Грузии, Сербии и Чехии.