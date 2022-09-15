«Флаг в руки»: Путин о «предупреждении Украине», контрнаступлении Киева и встрече с Зеленским

Глава российского государства отметил, что «Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты. ВС РФ нанесли недавно чувствительные удары, будем считать это предупреждением (вероятно, имеются в виду удары по энергообъектам - ред.). Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным».

Далее он сказал, что план «спецоперации» в Украине «корректировке не подлежит», наступательные действия в Донбассе продолжаются. По его словам, российские силы «не спешат» в Украине, а основная задача «спецоперации» «остается неизменной и реализуется», «у нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут, небольшим темпом..., российская армия занимает новые и новые территории».

«Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью», - сказал Путин.

Президент России отреагировал на решение Киева отказаться от переговоров с Москвой и действовать военным путем фразой «флаг в руки». «Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление», — заявил Путин.

Путин заявил, что не знаком с предложениями Киева по гарантиям безопасности. По его словам, Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено «в долгий ящик».

Что касается переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, то российский лидер считает, что они не происходят по вине Киева, который от них отказывается. «Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров», — заявил Путин.