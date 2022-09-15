В пресс-службе ПО сообщили, что гендиректор ознакомился с работой, проведенной в селе Магсудкенд, совместно с представителем районной исполнительной власти Анаром Оруджлу.

Гендиректор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев посетил Хачмазский район, чтобы на месте проверить, как идут работы по газификации в районе.

Главе ПО сообщили, что для строительства уличных газопроводов планируется создание 20-километровой линии со стальными и полиэтиленовыми трубами. Работы уже подходят к завершению. Руслан Алиев поинтересовался условиями труда газовиков и их проблемами.

Руслан Алиев также ознакомился со строительством уличных газопроводов в селе Эреблер Шабранского района. Гендиректор вместе с главой исполнительной власти Шабранского района Асифом Гусейновым осмотрел село. Руслана Алиева проинформировали, что для работ по газификации используются стальные и полиэтиленовые трубы протяженностью 5545 метров, уже выполнены покрасочные работы.

Генеральный директор высоко оценил работу сотрудников ПО. Им были вручены почетные грамоты и подарки.