Россия разместила вокруг Украины около 800 самолетов и вертолетов заявление ВСУ
Россия разместила возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Об этом 16 сентября сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.
По словам Игната, Россия сосредоточила "вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма".
Спикер указал, что у границ с Украиной находятся 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Россияне используют истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей. Также он сообщил, что РФ с самолетов дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов.
Игнат отметил, что за сутки российские военные делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тыс. самолетовылетов.