По словам Игната, Россия сосредоточила "вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма".

Россия разместила возле украинских границ около 800 самолетов и вертолетов. Об этом 16 сентября сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Спикер указал, что у границ с Украиной находятся 430 российских самолетов и 340 вертолетов. Россияне используют истребители для патрулирования неба над РФ, Беларусью и Крымом, а также акватории Черного и Азовского морей. Также он сообщил, что РФ с самолетов дальней и стратегической авиации обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов.

Игнат отметил, что за сутки российские военные делают 200 вылетов, а с начала полномасштабной войны зафиксировано более 38 тыс. самолетовылетов.