Путин: Напряженность на армяно-азербайджанской границе не имеет отношения к Карабаху

Эскалация напряженности, возникшая в начале этой недели на границе Армении и Азербайджана, не имеет никакого отношения к Карабаху, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции на саммите ШОС в Самарканде.

"Последний инцидент пограничный не имеет вообще никакого отношения к Карабаху, это совсем в другом регионе границы между Арменией и Азербайджаном", - отметил глава российского государства, слова которого приводят российские СМИ.