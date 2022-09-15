Большинство жителей Грузии считают Россию угрозой для соседей

Россия представляет военную угрозу для соседних стран, так считает 76% населения Грузии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института по международным вопросам (NDI).

Портал «Новости-Грузия» пишет, что, согласно исследованию, после начала войны в Украине число сторонников расширения экономических отношений Грузии и России резко снизилось – с 53% до 29%. 28% респондентов считают, что существующее экономическое сотрудничество с Москвой надо оставить как есть, а 30% выступают за его ограничение.

Авторы исследования отмечают, что поддержка углубления экономических отношений с РФ сейчас наиболее высока в Грузии среди мужчин, представителей этнических меньшинств и сторонников правящей партии «Грузинская мечта».