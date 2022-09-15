Азербайджан вышел в финал чемпионата мира в Болгарии

Сегодня начались соревнования групповых команд, определились призеры в многоборье. Сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной в сумме двух упражнений набрала 59,250 балла и заняла 9-е место среди 29 команд. Призовые места у Болгарии, Израиля и Испании.

В квалификации с тремя лентами и двумя мячами Азербайджан с показателем 29,250 балла занял 4-е место и вышел в финал данного упражнения, который состоится 18 сентября. А с пятью обручами наша команда стала 14-й, получив от судей оценку 30 баллов.

Напомним, в два предыдущих дня чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях Зохра Агамирова вышла в финалы с лентой и обручем, заняв в них соответственно 5-е и 6-е места. Завтра наша сильнейшая гимнастка выступит в финале многоборья.

На нынешнем чемпионате мира, помимо медалей, также разыгрываются первые лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже. Их получат три лучшие гимнастки по итогам финала индивидуального многоборья и три сильнейшие группы согласно результатам квалификации, то есть Болгария, Израиль и Испания.