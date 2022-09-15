Генассамблея ООН дала добро на видеообращение Зеленского. Россия была против
Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на ее заседании посредством записанного видеообращения. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, решение принято 101 голосом "за", 7 представителей организации проголосовали "против", 19 — воздержались.
14 сентября сообщалось, что Россия выступает против предложения дать Владимиру Зеленскому прислать записанное обращение на Генассамблею ООН. Об этом заявлял постпред РФ в ООН Василий Небензя. Он утверждал, что виртуальное выступление – это нарушение правил ООН.