Максима Галкина в России признали иноагентом
Министерство юстиции РФ включило телеведущего Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов.
По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.
Максим Галкин в настоящее время проживает за рубежом.
Максим Галкин выступил против вторжения России в Украину. Он не раз делал соответствующие заявления в своих соцсетях. Также артист дал несколько благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.
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