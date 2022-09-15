Максима Галкина в России признали иноагентом

Министерство юстиции РФ включило телеведущего Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов.

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Максим Галкин в настоящее время проживает за рубежом.

Максим Галкин выступил против вторжения России в Украину. Он не раз делал соответствующие заявления в своих соцсетях. Также артист дал несколько благотворительных концертов в поддержку украинских беженцев.