Украинцы заявили, что полностью освободили Купянск
В соцсетях распространяются сообщения, что украинские военные, перейдя реку Оскол, заняли восточную часть города Купянск.
В частности, один из командиров спецподразделения KRAKEN Сергей Величко (Чили) сообщил, что военные Украины форсировали реку Оскол и полностью освободили Купянск Харьковской области.
«В результате слаженных действий подразделением KRAKEN была успешно форсирована река Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города», — написал он в Telegram-канале.
Затем сообщения, что россияне оставили восточную часть Купянска, появились в некоторых российских и пророссийских телеграм-каналах. Весомых доказательств пока нет.