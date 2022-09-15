Армяне в Бейруте атаковали посольство Азербайджана видео
В столице Ливана Бейруте армяне предприняли попытку атаковать здание посольства Азербайджана в этой стране.
В соцсетях распространились кадры, как сотни проживающих в этой стране армян пытались устроить провокацию, им помешали сотрудники полиции.
Между толпой бесчинствующих армян, которые скандировали антиазербайджанские лозунги, и полицией произошло столкновение. Сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить провокацию.
Местные СМИ пишут, что эта спланированная атака на посольство Азербайджана была подготовлена по просьбе партий «Дашнакцутюн» и «Гнчак».