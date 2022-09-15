Французская пресса не оставила в стороне разгромное поражение «Нанта» от « Карабах а» (0:3) во вчерашнем матче 2-го тура Лиги Европы. Впрочем, в четверг французскую футбольную общественность в еврокубках огорчил не только «Нант». Четыре матча и ни одной победы: «Монако» дома проиграло 0:1 венгерскому «Ференцварошу», а «Ренн» и «Ницца» сыграли вничью, соответственно, с турецким «Фенербахче» (2:2) и сербским «Партизаном» (1:1). Но самая громкая неудача постигла, бесспорно, «Нант». Крупное поражение стало крайне неприятным сюрпризом для французов.

«Голкипер «Нанта» Альбан Ляфонт немного оттянул момент пропущенного гола, сделав несколько классных сейвов. Но в итоге и он уступил явному доминированию противника при подчеркнутом отсутствии воинственности и созидания у «Нанта», - говорится в материале одного из ведущих французских СМИ.

Описывая проигрыш «канареек», французские СМИ чаще всего использовали глагол «тонуть», отмечая, что корабль главного тренера Антуана Комбуаре ушел на дно за 12 минут.

Еще одно популярное во Франции медиа - Le Parisien – написало, что «у Антуана Комбуаре и футболистов «Нанта» останутся плохие воспоминания об Азербайджане».

«После хороших первых 30 минут игры с «Карабахом» «канарейки» постепенно стали сдавать и получать моменты у своих ворот. В первый раз Альбан Ляфонт был пробит на 60-й минуте Овусу Квабеной. В течение 12 минут «Нант» полностью сломался и пропустил еще два гола», - напоминает Le Parisien.

Ведущее спортивное издание страны L'Equipe тоже представило «Нант» в виде потерпевшего крушение судна. «Нант» потонул в Баку в матче против «Карабаха», - гласит заголовок газеты.

«Нант был превзойден в Азербайджане. Во втором тайме футболисты «Карабаха» пошли на «Нант» и неожиданно разгромили его», - пишет L'Équipe.