Французы «потонули» в Азербайджане за 12 минут О победе «Карабаха» пишут Le Figaro, Le Parisien, L'Equipe…
Французская пресса не оставила в стороне разгромное поражение «Нанта» от «Карабаха» (0:3) во вчерашнем матче 2-го тура Лиги Европы. Впрочем, в четверг французскую футбольную общественность в еврокубках огорчил не только «Нант». Четыре матча и ни одной победы: «Монако» дома проиграло 0:1 венгерскому «Ференцварошу», а «Ренн» и «Ницца» сыграли вничью, соответственно, с турецким «Фенербахче» (2:2) и сербским «Партизаном» (1:1). Но самая громкая неудача постигла, бесспорно, «Нант». Крупное поражение стало крайне неприятным сюрпризом для французов.
Описывая проигрыш «канареек», французские СМИ чаще всего использовали глагол «тонуть», отмечая, что корабль главного тренера Антуана Комбуаре ушел на дно за 12 минут.
«Нант» тонет на поле «Карабаха», - гласит заголовок издания Le Figaro.
«Голкипер «Нанта» Альбан Ляфонт немного оттянул момент пропущенного гола, сделав несколько классных сейвов. Но в итоге и он уступил явному доминированию противника при подчеркнутом отсутствии воинственности и созидания у «Нанта», - говорится в материале одного из ведущих французских СМИ.
Еще одно популярное во Франции медиа - Le Parisien – написало, что «у Антуана Комбуаре и футболистов «Нанта» останутся плохие воспоминания об Азербайджане».
«После хороших первых 30 минут игры с «Карабахом» «канарейки» постепенно стали сдавать и получать моменты у своих ворот. В первый раз Альбан Ляфонт был пробит на 60-й минуте Овусу Квабеной. В течение 12 минут «Нант» полностью сломался и пропустил еще два гола», - напоминает Le Parisien.
Ведущее спортивное издание страны L'Equipe тоже представило «Нант» в виде потерпевшего крушение судна. «Нант» потонул в Баку в матче против «Карабаха», - гласит заголовок газеты.
«Нант был превзойден в Азербайджане. Во втором тайме футболисты «Карабаха» пошли на «Нант» и неожиданно разгромили его», - пишет L'Équipe.
«Нант» сильно раскланялся перед «Карабахом», - с таким названием репортажа об игре на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова выступило издание Ouest France.
«Несмотря на стабильную игру в целом, особенно в первом тайме, «канарейки» дорого заплатили за 12-минутный спад и покинули поле с тяжелым поражением. Эйфория прошла. «Нант» столкнулся с суровой реальностью Лиги Европы», - написало издание, освещающее, как понятно из названия, жизнь западной части Франции.
«Очень тревожный «Нант», сметенный «Карабахом», - пишет Francebleu. - Столкнувшись с азербайджанской командой, которая в своей европейской истории ни разу не выиграла у французских клубов, 8-кратный чемпион Франции показал все свои недостатки. Чрезвычайно хрупкие в защите, слабые в полузащите и атаке «желто-зеленые» никак не отреагировали после того, как во втором тайме «Карабах» повел в счете. Оборонительные изменения главного тренера ничего не принесли. Антуан Комбуаре увидел психологическую нестабильность своей команды, которая показала тревожное лицо».