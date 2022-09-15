Хаменеи отменил встречи и выступления из-за здоровья американские СМИ
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил все встречи и публичные выступления, которые были запланированы на прошлой неделе, из-за серьезного заболевания. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщило со ссылкой на иранские источники The New York Times.
В настоящее время Хаменеи находится на постельном режиме, сообщили журналистам четыре человека, знакомые с состоянием здоровья иранского лидера.
По словам одного из источников, 83-летнему Хаменеи на прошлой неделе сделали операцию после сильных болей в животе и высокой температуры. Состояние аятоллы уже улучшилось, утверждает источник.
Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, canceled all meetings and public appearances last week after falling gravely ill. He is currently on bed rest under observation by a team of doctors, according to people familiar with his health situation. https://t.co/hDa8IuPlZo— The New York Times (@nytimes) September 16, 2022