Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил все встречи и публичные выступления, которые были запланированы на прошлой неделе, из-за серьезного заболевания. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщило со ссылкой на иранские источники The New York Times.

В настоящее время Хаменеи находится на постельном режиме, сообщили журналистам четыре человека, знакомые с состоянием здоровья иранского лидера.

По словам одного из источников, 83-летнему Хаменеи на прошлой неделе сделали операцию после сильных болей в животе и высокой температуры. Состояние аятоллы уже улучшилось, утверждает источник.